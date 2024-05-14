Beşiktaş'a müjde! Borussia Dormund, Sebastian Haller'le yolları ayırıyor Alman basını, Borussia Dortmund'un Sebastian Haller'e sezon sonunda takımdan ayrılmasına izin verdiğini ifade etti.. Ayrıca Beşiktaş'ın, Haller'le ilgilendiği belirtildi.

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Bu sezonu hayal kırıklıklarıyla geçiren ve 5 teknik direktörle çalışan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Yönetim, bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdürürken kadroyu güçlendirmek için de harekete geçti.

Gündem forvet transferi

Süper Lig'de ilk 5'e girmek ve sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlamak isteyen siyah-beyazlılarda gündem forvet transferi.

Yıldız bir ismi kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Fildişi Sahilli golcü Sebastian Haller'i gündemine aldı.

Dortmund ayrılmasına izin verdi

Alman basınından Bild'de yer alan haberde; Beşiktaş'ın tecrübeli golcüyle ilgilendiği ve Borussia Dortmund'un ayrılığa izin verdiği belirtildi.

Aldığı süreden memnun değil

Haller'in Borussia Dortmund'da aldığı süreden memnun olmadığına dikkat çekilirken forvet rotasyonunda Niclas Füllkrug'un gerisine düştüğü ifade edildi.

Haberde, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Haller için düşük bir ücret talep edebileceği, bu tutarın 10 milyon euroya yakın olduğu aktarıldı.

Dortmund formasıyla 40 maça çıktı

14 milyon euro piyasa değerine sahip 29 yaşındaki futbolcu, Dortmund formasını 40 resmi maçta giydi.

Haller, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asistle mücadele etti.

Kanseri yendi

Ajax'ta gösterdiği performans sonrasında sezon başında 31 milyon euro karşılığında 2022 yılında Borussia Dortmund'a transfer olan Sebastian Haller, geçirdiği testis kanseri sonrasında sarı-siyahlı formayı giyemeden tedaviye başlamıştı.

166 gün süren tedavi gören ve iki operasyon geçiren Haller, hastalığını atlatmıştı.