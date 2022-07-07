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    Beşiktaş'a Tunuslu orta saha: Aissa Laidouni

    Beşiktaş'a Tunuslu orta saha: Aissa Laidouni

    Beşiktaş'ın, Ferencvaros'ta forma giyen orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgilendiği belirtildi.
    • 07.07.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 10:21
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    Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

    Foot Mercato'da yer alan haberde; siyah-beyazlıların Macaristan ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni ile ilgilendiği aktarıldı.

    25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Montpellier'in de takip ettiği vurgulanırken, Ferencvaros'un ise bonservis talebinin 4 milyon euro olduğu ifade edildi.

    Beşiktaş'ın istediği Aissa Laidouni'nin klas hareketleri - İZLE

    40 maçta 4 gole katkı verdi

    Geçtiğimiz sezon Macaristan ekibinde 40 maçta sahaya çıkan Tunuslu Laidouni, takımınıa 4 gollük skor katkısı verdi.

    Beşiktaş a Tunuslu orta saha: Aissa Laidouni #1


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