Beşiktaş'a Tunuslu orta saha: Aissa Laidouni

Beşiktaş'ın, Ferencvaros'ta forma giyen orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.

Foot Mercato'da yer alan haberde; siyah-beyazlıların Macaristan ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni ile ilgilendiği aktarıldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Montpellier'in de takip ettiği vurgulanırken, Ferencvaros'un ise bonservis talebinin 4 milyon euro olduğu ifade edildi.

Beşiktaş'ın istediği Aissa Laidouni'nin klas hareketleri - İZLE



40 maçta 4 gole katkı verdi

Geçtiğimiz sezon Macaristan ekibinde 40 maçta sahaya çıkan Tunuslu Laidouni, takımınıa 4 gollük skor katkısı verdi.



