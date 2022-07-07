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- Beşiktaş'a Tunuslu orta saha: Aissa Laidouni
Beşiktaş'a Tunuslu orta saha: Aissa Laidouni
Beşiktaş'ın, Ferencvaros'ta forma giyen orta saha oyuncusu Aissa Laidouni ile ilgilendiği belirtildi.
- 07.07.2022 - 08:52
- Güncelleme : 07.07.2022 - 10:21
Beşiktaş için Fransa'dan sürpriz bir transfer haberi gündeme geldi.
Foot Mercato'da yer alan haberde; siyah-beyazlıların Macaristan ekibi Ferencvaros'ta forma giyen Aissa Laidouni ile ilgilendiği aktarıldı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusunu Montpellier'in de takip ettiği vurgulanırken, Ferencvaros'un ise bonservis talebinin 4 milyon euro olduğu ifade edildi.
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40 maçta 4 gole katkı verdi
Geçtiğimiz sezon Macaristan ekibinde 40 maçta sahaya çıkan Tunuslu Laidouni, takımınıa 4 gollük skor katkısı verdi.