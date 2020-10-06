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- Beşiktaş'ın alamadığı Nikola Kalinic Verona'ya transfer oldu
Beşiktaş'ın alamadığı Nikola Kalinic Verona'ya transfer oldu
Beşiktaş'ın transfer etmek için uzun süre uğraştığı Hırvat golcü Nikola Kalinic, İtalyan ekibi Verona'ya imza attı.
- Haber Merkezi
- 06.10.2020 - 12:59
Nikola Kalinic, kariyerini Serie A'da sürdürmeye karar verdi.
Haftalardır Beşiktaş ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Hırvat santrfor, Verona'ya imza attı.
İMZA 2 YILLIK
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki golcünün kendisini 2 yıllığına Hellas Verona'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.
Son olarak İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Kalinic, başkent ekibiyle çıktığı 19 maçta 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı.