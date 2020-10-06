Dolar
7.7674
0.036%
Euro
9.157
0.0885%
Altın
1915.5
0.1107%
Borsa
1168.36
0.659%
G. Altın
478.487
0.1542%
Bitcoin
83266.52
-0.5325%
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Beşiktaş'ın alamadığı Nikola Kalinic Verona'ya transfer oldu

    Beşiktaş'ın transfer etmek için uzun süre uğraştığı Hırvat golcü Nikola Kalinic, İtalyan ekibi Verona'ya imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2020 - 12:59
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ın alamadığı Nikola Kalinic Verona'ya transfer oldu

    Nikola Kalinic, kariyerini Serie A'da sürdürmeye karar verdi.

    Haftalardır Beşiktaş ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Hırvat santrfor, Verona'ya imza attı.

    İMZA 2 YILLIK

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki golcünün kendisini 2 yıllığına Hellas Verona'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

    Son olarak İspanya La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Kalinic, başkent ekibiyle çıktığı 19 maçta 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

    Beşiktaş ın alamadığı Nikola Kalinic Verona ya transfer oldu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir