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    Beşiktaş'ın anlaştığı Saiss, İstanbul'a geliyor

    Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss ile her konuda anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar deneyimli savunmacıyı 17 Haziran'da başlayacak resmi transfer döneminden sonra İstanbul'a getirecek.
    • 04.06.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 11:05
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    Beşiktaş'ın anlaştığı Saiss, İstanbul'a geliyor

    Valerien Ismael yönetiminde üçlü savunmaya dönen Beşiktaş , savunmada alternatifli bir kadroya sahip olmak için stoper takviyesinde bulunacaktı.

    Bunun için de Konya'dan Abdülkerim Bardakçı'yı listesine alan Kartal, yeşil-beyazlı ekiple pazarlığı sürdürüyordu.

    Bu bölgede görev yapan Hırvat oyuncu Vida'nın ayrılmasıyla bir takviye ihtiyacı daha doğunca siyah-beyazlılar rotasını yurt dışına çevirmiş ve Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla biten Faslı Romain Saiss'i gündemine almıştı.

    Beşiktaş ın anlaştığı Saiss, İstanbul a geliyor #1

    3+1 yıllık anlaşma

    Fanatik'te yer alan habere göre; Kartal'ın 32 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştığı bildirildi. Yıllık 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ve 3+1 yıllık anlaşma konusunda mutabık kalan tarafların, oyuncunun istediği 1.5 milyon euro imza parası konusundaki sorunu da çözdükleri, Beşiktaş'ın istediği indirimi aldığı öğrenildi.

    İstanbul'a gelip imzayı atması bekleniyor

    Saiss transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın işi resmiyete dökmek için oyuncunun kaptanı olduğu Fas Milli Takımı'nın kampının sona ermesini ve transferin resmen başlayacağı 17 Haziran tarihini bekledikleri bildirildi. Saiss'in bu tarihten sonra İstanbul'a getirileceği ve imzaların atılacağı bilgisine ulaşıldı.

    Beşiktaş ın anlaştığı Saiss, İstanbul a geliyor #2


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