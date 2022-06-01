Beşiktaş'ın Cenk Tosun'la sözleşme pazarlığı

Everton ile sözleşmesi biten Cenk Tosun için Beşiktaş yeniden devreye girdi. Yıllık 3 milyon euro isteyen milli futbolcu için siyah-beyazlılar 1.5 milyon euro veriyor.

İngiltere Premier Ligi'nde kümede kalmayı başaran Everton ile 4 yıllık sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'un, Beşiktaş ile görüşmelere yeniden başladığı öğrenildi.

30 yaşındaki oyuncunun ilk başta maddi taleplerinin yüksek olması, görüşmelerin tıkanmasına sebep olmuştu.

Arada 1.5 milyon euro fark var, ortak nokta aranıyor

Daha önceki görüşmelerde 3 milyon euro isteyen Cenk'in de para konusunda indirime gitmeye artık sıcak baktığı ve tarafların ortak bir noktada buluşması durumunda 30 yaşındaki forvetin Kartal'a imza atacağı konuşuluyor.

Bilindiği üzere Ahmet Nur Çebi, Cenk Tosun'a yıllık 1.5 milyon euro teklif etmişti.

Uzun süren sakatlıklardan dolayı eski formunda uzak olan futbolcunun Süper Lig'e gelip yeniden form tutmaya çalışacağı da gelen haberler arasında.

"Süper Lig'de en az 15 gol atarım" demişti

Daha önceki röportajında Süper Lig'den teklif aldığını söyleyen başarılı golcü, "Şu anda çok fitim, hiç olmadığım kadar fitim. Kendimi süper hissediyorum. İyi bir kamp döneminin ardından yeni takımımla başarılı bir sezon geçirmeyi hedefliyorum. Bonservisi elinde olan bir futbolcuyum. Türkiye, İngiltere, İspanya, Amerika ve Dubai'den teklifler var. Ancak şampiyonluk için mücadele eden, Avrupa hedefi olan takımlarda forma giymek istiyorum. Çünkü o yarışmacı heyecanı seviyorum. O heyecanı özledim. Türkiye neden olmasın? Süper Lig'i bilen bir oyuncuyum. Menajerimle ve babamla oturup en iyi kararı vereceğiz. Türkiye'de minimum 15 gol atarım diye düşünüyorum." demişti.