Beşiktaş'ın Cisse'ye teklif ettiği maaş

Alanyaspor'da yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan Cisse, Beşiktaş'tan bu rakamın üstüne çıkmasını talep etti. Siyah-beyazlıların ise 1 milyon euro artı maç başı ücret önerdiği öğrenildi.

Forvet bölgesine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, gol krallığı yarışında zirvede bulunan Papiss Cisse'nin peşine düştü.

"GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ"

Geçtiğimiz günlerde Radrospor'a konuşan oyuncunun menajeri Atmaca, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Ya Beşiktaş ya başka bir yer olacak. Birkaç güne açıklanacaktır. Beşiktaş'la yaptığımız görüşme olumlu geçti, ancak rakamlarda anlaşmaya çalışıyoruz. Sözleşme 1+1 olacak ancak maaş konusu netleşmedi." diyerek görüşmeleri doğrulamıştı.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ 1.5 MİLYON EURO

Alanyaspor'da yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan tecrübeli golcünün Beşiktaş'tan bu rakamın üzerine çıkmasını istediği belirtildi.

Siyah-beyazlıların ise, 1 milyon euro garanti para artı oynadığı her 10 maç ve attığı her 5 gol için de toplamda 500 bin euroluk bir bonus teklif ettiği öğrenildi.

35 yaşındaki golcünün, gelen bu öneri üzerine düşünmek için süre istediği kaydedildi.

61 MAÇTA 42 GOLÜ VAR

İki sezondur Alanya ekibinde oynayan Cisse, çıktığı 61 maçta tam 42 gol atarak ilerlemiş yaşına rağmen klasını göstermeyi başardı.