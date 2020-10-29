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- Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e son teklifi: 9 milyon TL
Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e son teklifi: 9 milyon TL
Beşiktaş yönetimi, adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz ile bir kez daha masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, 350 bin euro kazanan (3.4 milyon TL) 24 yaşındaki oyuncuya 9 milyon TL teklif etti.
- Haber Merkezi
- 29.10.2020 - 10:35
- Güncelleme : 29.10.2020 - 11:01
Beşiktaş, takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmayan Dorukhan Toköz'e yeni bir teklif sundu.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki oyuncuya daha önce 7 milyon TL öneren eden siyah-beyazlılar, rakamı artırdı.
YÖNETİM PARAYI ARTIRDI
Adı Fenerbahçe ile anılan yetenekli oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmak istemeyen yönetim, milli futbolcuyu 9 milyon TL artı başarı bonusu teklifinde bulundu.
DORUKHAN'DAN CEVAP BEKLENİYOR
350 bin euroluk (3.4 milyon TL) maaşıyla takımın en az kazanan isimlerinden biri olan ve 13 milyon TL isteyen Dorukhan'ın, bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu...