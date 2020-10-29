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Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e son teklifi: 9 milyon TL

Beşiktaş'ın Dorukhan Toköz'e son teklifi: 9 milyon TL

Beşiktaş yönetimi, adı Fenerbahçe ile anılan Dorukhan Toköz ile bir kez daha masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, 350 bin euro kazanan (3.4 milyon TL) 24 yaşındaki oyuncuya 9 milyon TL teklif etti.