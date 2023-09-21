Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tabata, 42 yaşında transfer oldu Bir dönem Türkiye'de Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları da giyen Rodrigo Tabata, Katar ekibi Al Rayyan ile sözleşme imzaladı.

ensonhaber.com Katar ekibi Al Rayyan, 42 yaşındaki Rodrigo Tabata ile sözleşme imzaladı. Tecrübeli futbolcu, son olarak Al-Sadd'da forma giyiyordu. Beşiktaş'a 8 milyon euroya gitmişti Gaziantep FK forması giydiği dönemde 8 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Rodrigo Tabata, siyah-beyazlı formayla 48 maça çıkmış 2 gol ve 15 asistlik performans sergilemişti. Katar Milli Takımı'nda da oynuyor Brezilyalı olmasına rağmen milli takım tercihini de Katar'dan yana kullanan Tabata, Katar Milli Takımı'yla çıktığı 16 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

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