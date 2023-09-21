Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tabata, 42 yaşında transfer oldu

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Katar ekibi Al Rayyan, 42 yaşındaki Rodrigo Tabata ile sözleşme imzaladı.
Tecrübeli futbolcu, son olarak Al-Sadd'da forma giyiyordu.
Beşiktaş'a 8 milyon euroya gitmişti
Gaziantep FK forması giydiği dönemde 8 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Rodrigo Tabata, siyah-beyazlı formayla 48 maça çıkmış 2 gol ve 15 asistlik performans sergilemişti.
Katar Milli Takımı'nda da oynuyor
Brezilyalı olmasına rağmen milli takım tercihini de Katar'dan yana kullanan Tabata, Katar Milli Takımı'yla çıktığı 16 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.