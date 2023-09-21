Beşiktaş'ın eski futbolcusu Rodrigo Tabata, 42 yaşında transfer oldu
ensonhaber.com

Katar ekibi Al Rayyan, 42 yaşındaki Rodrigo Tabata ile sözleşme imzaladı.

Tecrübeli futbolcu, son olarak Al-Sadd'da forma giyiyordu.

Beşiktaş'a 8 milyon euroya gitmişti

Gaziantep FK forması giydiği dönemde 8 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olan Rodrigo Tabata, siyah-beyazlı formayla 48 maça çıkmış 2 gol ve 15 asistlik performans sergilemişti.

Katar Milli Takımı'nda da oynuyor

Brezilyalı olmasına rağmen milli takım tercihini de Katar'dan yana kullanan Tabata, Katar Milli Takımı'yla çıktığı 16 karşılaşmada 2 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.