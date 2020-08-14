Dolar
7.3729
0.4359%
Euro
8.7126
0.3975%
Altın
1948.9
-0.2482%
Borsa
1082.74
-1.5923%
G. Altın
461.52
0.1097%
Bitcoin
86124.53
1.1647%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C
    Beşiktaş'ın forvet adayları

    Beşiktaş'ın forvet adayları

    Balotelli transferinden vazgeçen Beşiktaş'ta gözler diğer adaylara çevrildi. Siyah-beyazlılar, Ze Luis, Seferovic, Modeste ya da Cisse'den birini kadroya katmayı planlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 11:17
    • Güncelleme : 14.08.2020 - 11:17
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ın forvet adayları

    25 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PAOK ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, forvet bölgesine bir an önce transfer yapılmasını istedi.

    Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından çalışmalara başlayan siyah-beyazlı yönetim, Balotelli'nin menajeriyle görüşmüş ancak Yalçın'ın transferi veto etmesi üzerine diğer adaylara yönelmişti.

    4 ADAY VAR

    Kartal'ın listesinde Porto'dan Ze Luis, Benfica'dan Seferovic, Köln'den Anthony Modeste ve bonservisi elinde olan Papiss Cisse'nin yer aldığı belirtildi.

    Cisse dışındaki diğer adayların sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle kiralık olarak düşünüldüğü öğrenildi.

    Görüşmeler sürdüren yönetim, Yunan ekibiyle oynanacak maça kadar santrfor sorununu çözmeyi hedefliyor.

    Beşiktaş ın forvet adayları #1

    Görüş Bildir