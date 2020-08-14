Beşiktaş'ın forvet adayları

Balotelli transferinden vazgeçen Beşiktaş'ta gözler diğer adaylara çevrildi. Siyah-beyazlılar, Ze Luis, Seferovic, Modeste ya da Cisse'den birini kadroya katmayı planlıyor.

25 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçında PAOK ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, forvet bölgesine bir an önce transfer yapılmasını istedi.

Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılmasının ardından çalışmalara başlayan siyah-beyazlı yönetim, Balotelli'nin menajeriyle görüşmüş ancak Yalçın'ın transferi veto etmesi üzerine diğer adaylara yönelmişti.

4 ADAY VAR

Kartal'ın listesinde Porto'dan Ze Luis, Benfica'dan Seferovic, Köln'den Anthony Modeste ve bonservisi elinde olan Papiss Cisse'nin yer aldığı belirtildi.

Cisse dışındaki diğer adayların sözleşmelerinin devam etmesi nedeniyle kiralık olarak düşünüldüğü öğrenildi.

Görüşmeler sürdüren yönetim, Yunan ekibiyle oynanacak maça kadar santrfor sorununu çözmeyi hedefliyor.