Beşiktaş'ın forvet adayları: Balotelli, Kalinic ve Mandzukic

Forvet hattını Aboubakar ile güçlendiren Beşiktaş, Kamerunlu futbolcuya partner arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar Balotelli, Kalinic ve Mandzukic'ten birini transfer etmek istiyor.

Vincent Aboubakar'ın ardından transfer dönemi kapanmadan kadrosunu deneyimli bir golcüyle daha güçlendirmek isteyen Beşiktaş, son birkaç günde iki ismi gündemine aldı.



Nikola Kalinic transferinde özellikle maddi açıdan bir türlü ilerleme sağlayamayan siyah-beyazlılar bu nedenle rotayı Mandzukic ve Balotelli'ye çevirdi.





MANDZUKIC, BEŞİKTAŞ'A SICAK

Son iki gündür özellikle Mandzukic için nabız yoklaması yapıldığı belirlendi. 34 yaşındaki dünyaca ünlü golcünün de şimdiye kadar kendisine gelen resmi teklifler arasında en fazla Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi.

BALOTELLİ İHTİMALİ

Balotelli seçeneğini de masaya yatıran siyah-beyazlıların, Brescia'da kadro dışı bırakılan ve uzun süredir kendisine kulüp arayan golcüyle de anlaşabileceği vurgulandı.

TRANSFER İÇİN İKİ YOL

Forvet hattında Aboubakar'ı tecrübeli bir golcüyle desteklemek isteyen siyah-beyazlı yönetimin önünde bu transferi gerçekleştirmek için iki yol bulunuyor.

Beşiktaşlı idareciler, Kevin N'Koudou'nun gitmesi ve Cyle Larin'in kiralanması halinde hem forvet hem kanat oyuncusu almanın hesaplarını yapıyor.

Bu isimlerden sadece birinin gitmesi veya kadrodaki farklı bir yabancı oyuncuyla yolların ayrılması durumunda ise önceliğin kanatlarda da görev yapabilen golcüye verileceği belirtildi.

SON KARAR BUGÜN

Son iki gündür Mandzukic ve Balotelli'ye yoğunlaşan ancak Kalinic defterini de henüz tamamen kapatmayan siyah-beyazlı yönetimin son kararını bugün vermesi bekleniyor.

Tüm forvet ve kanat forvet transfer çalışmalarını noktalamadan önce Teknik Direktör Sergen Yalçın ile görüşecek olan yöneticiler, deneyimli hocanın tercihine göre hamle yaparak transferi noktalayacak.