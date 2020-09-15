Beşiktaş'ın forvet adayları: Kalinic, Dyego Sousa ve Akpom

Siyah-beyazlı takımda hücum hattını güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Nikola Kalinic ile görüşen Beşiktaş, olası bir olumsuz durum için 2 forvet adayını daha gündemine aldı.

Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'ın yerine forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta 3 aday dikkat çekiyor.

KALINIC FİYAT ARTIRDI

Siyah-beyazlı yönetimin ilk adayı olan Nikola Kalinic cephesinden olumsuz haber geldi.

Beşiktaş'ın yıllık 2 milyon euro garanti ücret (500 bin euro da bonus) teklifini reddeden Hırvat golcü, 2.5 milyon euro yıllık garanti ücret istiyor. Ayrıca tecrübeli futbolcu 3 yıllık sözleşme garantisi talep ediyor.

Kalinic, Roma formasıyla geçen sezon 15 lig maçında 5 gol 1 asistle oynadı.

Atletico Madrid ile bonservis konusunda da görüşmeleri olan siyah-beyazlılar olası bir olumsuz durumda diğer adaylarını da belirledi.

DYEGO SOUSA DA HEDEFTE

Shenzhen FC takımında bonservisi bulunan ancak 31 Aralık'a kadar Benfica'nın kiralık futbolcusu olan Dyego Sousa'yı radarına alan Beşiktaş'ta futbol şubesi transfer sorumlusu Erdal Torunoğulları, ilk teması kurdu. Oyuncunun menajerlik şirketine ilk teklifini ileten siyah-beyazlılar, kısa süre içerisinde Çin takımı Shenzhen'e de teklif götürecek.

Sousa, geçen sezon sadece 13 kez Benfica forması giyerken gol atma başarısı gösteremedi.

AKPOM BEKLETİLİYOR

Listenin en sonunda ise PAOK'tan Chuba Akpom var. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında Beşiktaş'a karşı da forma giyen Akpom'u da elinde bulunduran Kartal, diğer adaylarla anlaşamama durumunda İngiliz futbolcuya teklifte bulunacak.

Akpom, geçtiğimiz sezon 23 lig maçında 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.