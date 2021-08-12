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    Beşiktaş'ın golcü adayları: De Jong ve Batshuayi

    Beşiktaş'ın golcü adayları: De Jong ve Batshuayi

    Santrfor arayışlarına devam eden Beşiktaş, Diego Costa'nın Brezilya'ya dönme kararının ardından Luuk de Jong ve Batshuayi için temaslarını hızlandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 13:26
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    Beşiktaş'ta forvet arayışları tüm hızıyla sürerken listenin en başındaki Diego Costa'nın, Atletico Mineiro'ya transfer olması bu bölge için hazırlanan listedeki oyuncu sayısını 2'ye düşürdü.

    DE JONG'DA MAAŞ VE BONSERVİS SORUNU

    Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, Luuk De Jong ile temaslarını sıklaştırdı.

    Sevilla forması giyen De Jong'un maaşındaki pürüzlerin giderilmesi için çalışmalar devam ederken Sevilla'nın, bonservis bedeli kazanmadan oyuncusunu bırakmaya niyeti yok.

    Bu problemlerin çözülmesi halinde Hollandalı futbolcunun transfer edilmesi bekleniyor.

    Beşiktaş ın golcü adayları: De Jong ve Batshuayi #1

    BATSHUAYI TAMAM DEDİ KULÜBÜYLE GÖRÜŞÜLÜYOR

    Siyah-beyazlıların listesindeki bir diğer isim olan Batshuayi, siyah-beyazlılara gelmeyi kabul etti.

    The Sun'da yer alan habere göre, Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için Chelsea ile görüşmelere başladığı Batsuhayi, Chelsea'den ayrılmaya hazır. Oyuncunun, Beşiktaş'a gelmeyi kabul ettiği ve bu doğrultuda mali şartlar konusunda kulübüyle görüşmelerin hızlandırıldığı kaydedildi.

    Siyah-beyazlılar şartlara göre bu iki oyuncudan birini kadrosuna katmak istiyor.

    Beşiktaş ın golcü adayları: De Jong ve Batshuayi #2

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