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    Beşiktaş'ın golcü hedefi: Jackson Muleka

    Beşiktaş'ın golcü hedefi: Jackson Muleka

    Beşiktaş, Jackson Muleka için de temaslara başladı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması ile 12 gol atan Kongolu forveti bonservisi ile transfer etmek istiyor.
    • 10.06.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 18:00
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    Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı.

    Geride kalan sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor.

    Standart Liege, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka'yı yeniden kiralamayacak.

    NTV Spor'da yer alan habere göre; Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Miktarı fazla bulan Beşiktaş, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor.

    Beşiktaş ın golcü hedefi: Jackson Muleka #1

    14 maçta 12 gol 4 asist

    Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı.

    Cenk Tosun, Alexander Sörloth, Jordy Caicedo, Wout Weghorst ve Halil Dervişoğlu için de temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi en az 1 forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

    Beşiktaş ın golcü hedefi: Jackson Muleka #2


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