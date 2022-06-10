- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Beşiktaş'ın golcü hedefi: Jackson Muleka
Beşiktaş'ın golcü hedefi: Jackson Muleka
- 10.06.2022 - 17:19
- Güncelleme : 10.06.2022 - 18:00
Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı.
Geride kalan sezonun ikinci yarısı Kasımpaşa'da oynayan Kongolu oyuncunun bonservisi Belçika ekibinde buluyor.
Standart Liege, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Muleka'yı yeniden kiralamayacak.
NTV Spor'da yer alan habere göre; Belçika ekibi, 22 yaşındaki golcü için 3.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Miktarı fazla bulan Beşiktaş, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor.
14 maçta 12 gol 4 asist
Kasımpaşa'da 14 maçta forma giyen Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performansı ile takımına önemli katkı sağladı.
Cenk Tosun, Alexander Sörloth, Jordy Caicedo, Wout Weghorst ve Halil Dervişoğlu için de temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları öncesi en az 1 forvet oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.