Beşiktaş'ın hedefi Aston Villa'dan Diego Carlos Beşiktaş, defans hattındaki sorunları gidermek amacıyla Aston Villa’dan Brezilyalı stoper Diego Carlos’u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi

Siyah-beyazlılar, transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için mesai harcamaya devam ediyor.

Son olarak, İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaş’ın Aston Villa forması giyen Diego Carlos’u takip ettiği öğrenildi.

DIEGO CARLOS'UN PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

31 yaşındaki Brezilyalı stoper, Haziran 2026’ya kadar Aston Villa ile sözleşmesi bulunuyor.

Son iki yıldır Premier Lig ekibinde forma giyen Diego Carlos, bu süre zarfında 41 resmi maça çıktı, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor.