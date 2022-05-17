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    Beşiktaş'ın hedefi: Gudjufi ve Ondrejka

    Beşiktaş'ın hedefi: Gudjufi ve Ondrejka

    Yaşlı futbolculardan büyük sıkıntılar çeken Beşiktaş, genç futbolculara yönelmeye devam ediyor. Gudjufi ile anlaşma tamamlanırken Ondrejka transferinde de son aşamaya gelindi.
    • 17.05.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 17.05.2022 - 14:59
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    Süper Lig'de bu sezon kurduğu rüya kadrodan istediği verimi alamayan Beşiktaş, genç futbolculara yönelmeye devam ediyor.

    Gudjufi ile el sıkışıldı

    Bu bağlamda geçtiğimiz sezon anlaşılan ancak ailesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Besar Gudjufi ile el sıkışma noktasına gelen siyah-beyazlılar, yakında 18 yaşına girecek olan futbolcuyu transfer edecek.

    Makedon futbolcu sol ve sağ kanatta görev alabiliyor, ayrıca Gudjufi ofansif orta saha pozisyonunda da oynayabiliyor.

    Beşiktaş ın hedefi: Gudjufi ve Ondrejka #1

    Ondrejka için Elfsborg ile görüşmeler sürüyor

    Öte yandan İsveçli kanat oyuncusu Jacob Ondrejka'yla da prensip anlaşmasına varıldı. 19 yaşındaki oyuncunun takımı Elfsborg ile bonservis konusundaki ufak pürüzleri halletmek isteyen siyah-beyazlılar, transferi gerçekleştirdikten sonra kampta Valerien Ismael'in beğenisine sunacak.

    Fransız teknik adamın "olur" raporu vermesi halinde A takımda oynaması beklenen İsveçli kanat, aksi takdirde altyapıya gönderilecek ve gelişimine burada devam edilecek.

    Beşiktaş ın hedefi: Gudjufi ve Ondrejka #2


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