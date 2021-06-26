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- Beşiktaş'ın hedefi Leo Pereira
Beşiktaş'ın hedefi Leo Pereira
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Leo Pereira ile yeniden ilgilendiği ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 26.06.2021 - 09:24
- Güncelleme : 26.06.2021 - 09:29
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın imzasının ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın devre arasında kiralamak istediği Leo Pereira ile ilgilendiği ortaya çıktı.
YİNE KİRALANMAK İSTENİYOR
Flamengo forması giyen Leo Pereira için Beşiktaş'ın devreye girdiğini Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande duyurdu.
Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ ile görüştüğünü söyleyen Vene Casagrande; "Emre Kocadağ, Leo Pereira'yı kiralamak istediklerini söyledi" açıklamasını yaptı.
25 yaşındaki Brezilyalı sol ayaklı stoper için Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Flamengo ile görüşeceği belirtildi.