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    Beşiktaş'ın hedefi Leo Pereira

    Beşiktaş'ın hedefi Leo Pereira

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Leo Pereira ile yeniden ilgilendiği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 09:24
    • Güncelleme : 26.06.2021 - 09:29
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    Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın imzasının ardından transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

    Savunmaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın devre arasında kiralamak istediği Leo Pereira ile ilgilendiği ortaya çıktı.

    Beşiktaş ın hedefi Leo Pereira #1

    YİNE KİRALANMAK İSTENİYOR

    Flamengo forması giyen Leo Pereira için Beşiktaş'ın devreye girdiğini Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande duyurdu.

    Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ ile görüştüğünü söyleyen Vene Casagrande; "Emre Kocadağ, Leo Pereira'yı kiralamak istediklerini söyledi" açıklamasını yaptı.

    25 yaşındaki Brezilyalı sol ayaklı stoper için Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde Flamengo ile görüşeceği belirtildi.

    Beşiktaş ın hedefi Leo Pereira #2

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