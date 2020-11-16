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    Beşiktaş'ın hedefi yeniden Oumar Niasse

    Beşiktaş'ın hedefi yeniden Oumar Niasse

    Everton ile kontratının sona ermesinin ardından kulüpsüz kalan Oumar Niasse için Beşiktaş devrede. Tecrübeli futbolcunun mali şartlarından memnun olan yönetim, son kararı ise Sergen Yalçın'a bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.11.2020 - 13:37
    • Güncelleme : 16.11.2020 - 14:05
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    Everton ile yollarını ayırdıktan sonra henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Oumar Niasse, yeniden Beşiktaş'ın gündemine geldi.

    İLK ADAY NIASSE

    Ara transfer döneminde Aboubakar ve Larin'in yanına bir isim daha almayı planlayan siyah-beyazlı yönetim, bir dönem Süper Lig'de Akhisar forması da giyen Niasse'yi listesine aldı.

    Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının bonservis bedeli olmayan Senegalli futbolcu konusunda olumlu fikirler içerisinde olduğu öğrenilirken, Niasse'nin yıllık 1.5 milyon euro'dan 1.5 yıllık sözleşme (2.2 milyon euro) istediği belirtildi.

    Sezon başında da Niasse ismini gündeme getiren yönetim, Sergen Yalçın'ın Nikola Kalinic'te ısrarcı olması sebebiyle bu transferi gerçekleştirememişti.

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    SON KARAR SERGEN HOCA'NIN

    Yeniden Niasse ile temas kurmak isteyen siyah-beyazlılarda, son kararı Sergen Hoca'nın vereceği öğrenildi.

    Transfer sezonunun son gününe kadar girişimlerde bulunulmasına rağmen İtalyan ekibi Hellas Verona'yla anlaşan Kalinic'in ardından maliyet bakımından en iyi seçenek olarak elde kalan Niasse ile ilgili olarak Yalçın'ın, kararını bu hafta içerisinde vermesi planlanıyor.

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