Beşiktaş'ın hedefinde Rafael var

Beşiktaş'ın hedefinde Rafael var

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Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Olimpik Lyon'un tecrübeli futbolcusu Rafael'i listesine aldı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu Rafael ile doldurmayı planlıyor.

Milli sağ bekin takımdan ayrılmaya karar vermesinin ardından gaza basan siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Brezilyalı sağ beke teklif yaptı.

SERGEN YALÇIN'IN LİSTESİNDE 1 NUMARA

30 yaşındaki futbolcunun menajeri, İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

Rafael'in, Sergen Yalçın'ın listesinde 1 numarada olduğu belirtilirken görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde alternatif isimlere yönelinmesi bekleniyor.

Rafael, bu sezon 19 maçta Lyon forması giyerken, gol ya da asist katkısı yapamadı.