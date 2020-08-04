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    Beşiktaş'ın hedefinde Rafael var

    Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Olimpik Lyon'un tecrübeli futbolcusu Rafael'i listesine aldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2020 - 10:07
    • Güncelleme : 04.08.2020 - 10:07
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    Beşiktaş'ın hedefinde Rafael var

    Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Gönül'ün boşluğunu Rafael ile doldurmayı planlıyor.

    Milli sağ bekin takımdan ayrılmaya karar vermesinin ardından gaza basan siyah-beyazlılar, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Brezilyalı sağ beke teklif yaptı.

    Beşiktaş'ın hedefinde Rafael var #1

    SERGEN YALÇIN'IN LİSTESİNDE 1 NUMARA

    30 yaşındaki futbolcunun menajeri, İstanbul'a gelerek siyah-beyazlı yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

    Rafael'in, Sergen Yalçın'ın listesinde 1 numarada olduğu belirtilirken görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde alternatif isimlere yönelinmesi bekleniyor.

    Rafael, bu sezon 19 maçta Lyon forması giyerken, gol ya da asist katkısı yapamadı.

    Beşiktaş'ın hedefinde Rafael var #2

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