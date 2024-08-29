Beşiktaş'ın hedefinde Robin Gosens var Süper Lig devi Beşiktaş, sol bek rotasyonunu güçlendirmek ve kadrosunda derinlik yaratmak için Robin Gosens'i listesine aldı.

Haber Merkezi

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, sol bek rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Robin Gosens ile görüşmelere başladı.

Kara Kartal, 30 yaşındaki tecrübeli sol bek Robin Gosens'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Ağustos ayı başında Alman ve Hollanda basını, Beşiktaş transfer komitesinin Gosens ile aracılar kanalıyla görüştüğünü duyurmuştu.

TRANSFER GEÇMİŞİ VE PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Atalanta'dan Inter'e 27.40 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Robin Gosens, geçtiğimiz sezon başında Union Berlin'e 13 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılmıştı.

Gosens, Union Berlin formasıyla 37 resmi maça çıkıp 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Robin Gosens, kariyeri boyunca 8 farklı pozisyonda görev alarak çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı.

Sol bek, sol kanat, ön libero, orta saha sol, merkez orta sağ, sağ bek, on numara ve orta saha sağ pozisyonlarında oynayabilen Gosens, Beşiktaş için önemli bir transfer hedefi olarak öne çıkıyor.