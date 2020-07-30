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- Beşiktaş'ın hedefinde Wellington Nem var
Beşiktaş'ın hedefinde Wellington Nem var
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 11:39
- Güncelleme : 30.07.2020 - 11:39
Avrupa vizesi alarak maddi anlamda kaynak oluşturan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi.
1 MİLYON EURO İSTİYOR
Lens ve Diaby'den memnun olmayan Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar aradığı ismi Ukrayna'da buldu.
Beşiktaş'ın istediği Nem'in şık golleri - İZLE
BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu Wellington Nem ile temas kuran Beşiktaş yönetimi 1 milyon euro garanti ücret isteyen 28 yaşındaki futbolcu ile pazarlık halinde.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Maaş ücretini düşürüp bonuslar ekleyerek transferi cezbedici hale getirmek isteyen Kara Kartal'ın futbolcu için bonservis ücreti ödemeyeceği de belirtildi.
Fluminense'den Shakhtar Donetsk'e transfer olarak Avrupa’ya adım atan Nem, son olarak eski kulübü Fluminense'de kiralık olarak forma giymişti.