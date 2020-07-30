Beşiktaş'ın hedefinde Wellington Nem var

Yetenekli bir kanat oyuncusu arayan siyah-beyazlılar bonservisi Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında olan Wellington Nem'i transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Avrupa vizesi alarak maddi anlamda kaynak oluşturan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da hız verdi.

1 MİLYON EURO İSTİYOR

Lens ve Diaby'den memnun olmayan Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda kanat takviyesi yapmak isteyen siyah-beyazlılar aradığı ismi Ukrayna'da buldu.

Beşiktaş'ın istediği Nem'in şık golleri - İZLE

BeIN Sports'ta yer alan habere göre, Brezilyalı futbolcu Wellington Nem ile temas kuran Beşiktaş yönetimi 1 milyon euro garanti ücret isteyen 28 yaşındaki futbolcu ile pazarlık halinde.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Maaş ücretini düşürüp bonuslar ekleyerek transferi cezbedici hale getirmek isteyen Kara Kartal'ın futbolcu için bonservis ücreti ödemeyeceği de belirtildi.

Fluminense'den Shakhtar Donetsk'e transfer olarak Avrupa’ya adım atan Nem, son olarak eski kulübü Fluminense'de kiralık olarak forma giymişti.