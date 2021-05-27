Beşiktaş'ın hedefindeki isim Alex Teixeira

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bonservisi elinde olan Alex Teixeira'yı transfer gündemine aldı.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi ile kurmayları Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları, yurt içi ve dışında kulübün ekonomik şartlarına ve sistemine uygun futbolcu arayışını sürdürüyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüş alışverişinde çok sayıda oyuncu gündeme gelirken, orta alan için Alex Teixeira ismi öne çıktı.

Çin macerası sona eren ve bonservisi elinde bulunan Brezilyalı futbolcu ile temasa geçilirken, vatandaşı Josef de Souza'dan da destek istendi.

50 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Shakhtar Donetsk'te yıldızı parlayan Alex Teixeira, Şubat 2016'da 50 milyon euroya Jiangsu Suning'e transfer olmuştu.

Brezilyalı 10 numara, Çin kariyerinde 153 maçta görev alırken 73 gol attı, 43 asist yaptı.

Bu arada Beşiktaş'ın, NEC Nijmegen'de oynayan Hollandalı kanat oyuncusu Elayis Tavşan'la da görüştüğü belirtildi.