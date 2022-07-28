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    Beşiktaş'ın ilgilendiği Cenk Özkaçar İtalya'ya gidiyor

    Olimpik Lyon'un kadrosunda yer alan ve Beşiktaş'ın stoper hedefleri arasında yer alan Cenk Özkaçar, Serie A takımı Cremonese'ye transfer oluyor.
    • 28.07.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:40
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    Beşiktaş'ın ilgilendiği Cenk Özkaçar İtalya'ya gidiyor

    Cenk Özkaçar, 2020 yazında gösterdiği performans sayesinde Altay'dan Olimpik Lyon'a transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibinde lig maçına çıkamayan oyuncu, Belçika ekibi Leuven'e kiralanmıştı.

    L'Equipe'in haberine göre; 21 yaşındaki stoper, İtalyan ekibi Cremonese'ye transfer oluyor.

    İtalya’ya gidiyor

    Bu sezon Serie A'ya yükselen Cremonese'nin ne kadar bonservis bedeli ödeyeceği ise henüz belli değil.

    Beşiktaş’ın yakından ilgilendiği stoper oyuncu, bir kez A Milli Takım’da forma giymişti.

    Beşiktaş ın ilgilendiği Cenk Özkaçar İtalya ya gidiyor #1

    1.5 milyon euroya gitmişti

    Altay'dan 1.5 milyon euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki Cenk, Olimpik Lyon'la sadece 1 Fransa Kupası maçına çıkmıştı.

    Geride bıraktığımız sezon Belçika ekibi Leuven'de 32 lig maçına çıkan Cenk, bu maçlarda 2 gollük istatistik yakaladı.


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