Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Lyanco transferinde pürüz çıktı Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden geçemedi. Siyah-beyazlılar, transferi askıya aldı.

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Lyanco transferi şimdilik askıya alındı.

İstanbul'daki sağlık kontrollerinde 26 yaşındaki Brezilyalı stoperin diz kıkırdağında erime ve menisküsünde sakatlık çıktı.

Lyanco'nun ameliyat olması gerektiği ortaya çıkınca Beşiktaş, transferi beklemeye aldı.

Siyah-beyazlı yönetim ve teknik heyet, sağlık raporları ve detayları inceledikten sonra, Lyanco ile ilgili net kararını verecek.

30 maçta 1 gol 2 asist

Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla 30 resmi maça çıkan Lyanco Vojnovic, bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.