Beşiktaş'ın istediği Anastasios Bakasetas'a Galatasaray talip oldu Süper Lig'de transfer yarışında yeni bir perde açıldı... Trabzonspor'la yolları ayırması beklenen Anastasios Bakasetas'a Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ın da talip olduğu öğrenildi.

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Trabzonspor ile haziranda bitecek sözleşmesini uzatmayan, bordo-mavili takımda kalması beklenmeyen ve yeni kulübü merak edilen Anastasios Bakasetas için Galatasaray devrede...

Kadrosunda eski Trabzonsporlu Siopis’i de bulunduran İngiltere Championship ekibi Cardiff City’yi çalıştıran Erol Bulut, “Bakasetas’ı isteyen kulüplerle ekonomik olarak yarışmamız mümkün değil. Oyuncuya Beşiktaş ve Panathinaikos’un çok iyi teklifleri olduğunu biliyorum. Bu iki takımdan birisi onu alır.” demişti.

Bakasetas'ın menajeriyle görüşüldü

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da Bakasetas ile görüşüldüğünü, kendisinin de bu konuda mevkidaşı Ertuğrul Doğan ile konuşabileceğini açıklamıştı. Yunan 10 numara için en ciddi adımı atan takım ise Galatasaray oldu.

Sözcü'nün haberine göre; sarı-kırmızılı yöneticilerin, İstanbul’da bulunan Bakasetas’ın menajeri ile görüşüp anlaştığı, Trabzonspor ile masaya oturmaya hazırlandığı belirtildi.

Kontratı sonlanmadan, ara dönemde 30 yaşındaki 10 numara ile yollarını ayırmayı planlayan bordo-mavililer, takasa sıcak bakabilir.

Antalya maçında yoktu

Bakasetas, Trabzonspor’un dünkü Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı. Yunan oyuncunun ağrıları olduğu belirtilse de futbol kulislerinde transfer görüşmeleri daha çok konuşuldu.