Beşiktaş'ın istediği Eric Bailly'nin Suudi Arabistan'a transferi yattı Al-Nassr'ın stoper adayı olan Eric Bailly, Aymeric Laporte'nin Suudi Arabistan'a gitmek istemesinin ardından ikinci plana atıldı. Deneyimli stoperin ne yapacağı merak konusu oldu.

Manchester United forması giyen Eric Bailly, transfer için kararını verdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Al Nassr'ın, 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ancak daha sonra Manchester City'den Aymeric Laporte'ye yöneldiği belirtildi.

Suudi Arabistan temsilcisinin stoper transferi için Laporte'ye öncelik verdiği ve Bailly'nin Al-Nassr'a transferinin zor olduğu aktarıldı.

Türkiye'ye gitmek istemiyor

Fildişili futbolcuyla ilgilenen bir diğer ekip olarak Beşiktaş da gösterildi. Ancak Bailly'nin Türkiye'ye gitmek istemediği öne sürüldü.

Bu gelişmelerin ardından Bailly'nin transfer için diğer seçeneklerini değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

2016'dan bu yana Manchester United forması giyen Bailly'nin İngiliz deviyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Manchester United forması altında 113 maçta sahaya çıkan Bailly, 1 kez gol sevinci yaşadı.