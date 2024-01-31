Beşiktaş'ın istediği Gabriel Paulista’yı Atletico Madrid kaptı İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, Beşiktaş'ın savunma adaylarından olan Valencia forması giyen 33 yaşındaki savunmacı Gabriel Paulista’yı kadrosuna kattığını açıkladı.

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Atletico Madrid, ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor.

Madrid temsilcisi, stoper takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın hedefindeki isimlerden biri olan son olarak Valencia'da top koşturan Brezilyalı Gabriel Paulista’yı renklerine bağladığını duyurdu.

Bu sezon 19 maçta forma giydi

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Paulista’nın uzun bir kariyere ve maksimum deneyime sahip olduğu, 33 yaşındaki oyuncunun LaLiga'nın yanı sıra Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de forma giydiği aktarıldı.

Paulista, bu sezon Valencia ile 18’i La Liga, 1’i Kral Kupası olmak üzere toplamda 19 maçta forma giyerken, gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Bu transferle birlikte Atletico Madrid son maçta sakatlanan Jose Maria Gimenez ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye giden milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün boşluğunu Paulista ile doldurmuş oldu.