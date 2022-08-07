Beşiktaş'ın istediği Isco, Sevilla'da

Real Madrid'den ayrılan orta saha oyuncusu Isco, Sevilla ile prensip anlaşmasına vardı.

1 Temmuz tarihinde Real Madrid'le sözleşmesi biten ve kendisine yeni takım arayan Isco, La Liga'da kaldı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu Sevilla ile prensip anlaşmasına vardı. Sevilla kulübü anlaşmayı duyurdu.İspanyol oyuncu Isco, yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşme oyuncuya yapılan sağlık kontrollerinin ardından 8 Ağustos Pazartesi günü imzalanacak.

Beşiktaş temas halindeydi

Emirhan İlkhan'ın ayrılığı sonrası orta sahasına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Real Madrid ile olan sözleşmesi biten ve boşta olan Isco'yu daha önceden gündemine almıştı. Oyuncu Beşiktaş’a menajerler aracılığıyla önerilmişti.

Isco’nun kariyeri

İspanya Milli takımı oyuncusu, Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı.

Isco, geçen sezon Real Madrid formasıyla 17 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.