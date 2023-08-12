Beşiktaş'ın istediği Malinovskyi'ye Bologna talip oldu

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna Fatih Karagümrük deplasmanında başlayacak olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.

Yaz döneminde yaptığı hamlelerle ezeli rakiplerinin gerisinde kalan siyah-beyazlılara hücum bölgesi için uzun süredir uğraş verdiği Ruslan Malinovskyi'den kötü bir haber geldi.

Malinovskyi Beşiktaş'ı reddetti

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Ruslan Malinovskyi Beşiktaş'ın kendisi için yaptığı teklifi reddetti.

Ukraynalı oyuncunun İtalya'ya dönmek istediği bu sebeple Beşiktaş'ın önerisine 'hayır' yanıtını verdiği ifade edildi. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ileri sürüldü.

Haberde Marsilya Teknik Direktörü Marcelino'nun Malinovskyi'yi kadroda düşünmediği ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ın istediği Malinovskyi'ye Bologna talip oldu

Geçen sezon 23 maça çıktı

Kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya gibi takımlarda forma giyen 30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu geçtiğimiz sezon Fransa'da 16'sı ilk 11 olmak üzere 23 maçta forma giydi.

Malinovskyi bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.

Beşiktaş'ın istediği Malinovskyi'ye Bologna talip oldu