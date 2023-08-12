Beşiktaş'ın istediği Malinovskyi'ye Bologna talip oldu Beşiktaş, kadrosuna katmak için uğraş verdiği Ukraynalı futbolcu Ruslan Malinovskyi için Serie A ekibi Bologna resmi teklif yaptı. Marsilya forması giyen futbolcunun İtalya'ya gitmek istediği öne sürüldü.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonuna Fatih Karagümrük deplasmanında başlayacak olan Beşiktaş'ta kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor.

Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle ezeli rakiplerinin gerisinde kalan siyah-beyazlılara hücum bölgesi için uzun süredir uğraş verdiği Ruslan Malinovskyi'den kötü bir haber geldi.

Malinovskyi Beşiktaş'ı reddetti

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; Ruslan Malinovskyi Beşiktaş'ın kendisi için yaptığı teklifi reddetti.

Ukraynalı oyuncunun İtalya'ya dönmek istediği bu sebeple Beşiktaş'ın önerisine 'hayır' yanıtını verdiği ifade edildi. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın 30 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği ileri sürüldü.

Haberde Marsilya Teknik Direktörü Marcelino'nun Malinovskyi'yi kadroda düşünmediği ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon 23 maça çıktı

Kariyerinde; Shakhtar Donetsk, Zorya, Genk, Atalanta ve Marsilya gibi takımlarda forma giyen 30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu geçtiğimiz sezon Fransa'da 16'sı ilk 11 olmak üzere 23 maçta forma giydi.

Malinovskyi bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistle mücadele etti.