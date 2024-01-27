Beşiktaş'ın istediği Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu
ensonhaber.com

Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu.

Fransız ekibi Lyon, Rennes'ten Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Sırp oyuncu, Fransız ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Lyon, Rennes'e 2.6 milyon euro bonservis bedeli ödeceyek.

Roma'dan 2.5 milyon euroya alınmıştı

Rennes, Matic'i yaz transfer döneminde Roma'dan 2.5 milyon euro bonservis ücretiyle kadrosuna katmıştı.

Rennes'de 19 maça çıkan MAtic, 3 asistlik performans sergiledi.