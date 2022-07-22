Beşiktaş'ın istediği Philippe Keny'ye teklif yağıyor

Süper Lig'in kapısından dönen Bandırmaspor'da attığı 14 gol ve 7 asistle yıldızını parlatan Philippe Keny'ye Spartak Moskova ve Zürih talip oldu.

1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un geçen yaz kadrosuna kattığı Philippe Keny, ilk sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

23 yaşındaki Senegalli forvete Rusya'dan Spartak Moskova ve İsviçre'nin Zürih takımları talip oldu. Keny'yi Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den de isteyen kulüpler var.

Şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmayı planlayan Bandırmaspor yönetimi istenilen teklifin gelmemesi halinde oyuncusunu satmayı düşünmüyor.

Bandırmaspor 3 milyon euro bekliyor

Philippe Keny geçen sezon Bandırmaspor formasıyla çıktığı 36 maçta 14 gol atarken, 7 de asist yapmıştı. Ban Ban, Keny'den en az 3 milyon euro bekliyor. Keny, Bandırmaspor'un finale yükselmesinde başrol oynamıştı.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, önceki gün Radyospor'da yaptığı açıklamada, "Valerien Ismael, oyuncumuz Phillippe Keny ile görüştü. Keny bizimle, biz Keny ile devam edecekmiş gibi hareket ediyoruz. Keny önü açık ve potansiyeli olan bir isim, iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Onur Göçmez de Keny için gelen tekliflerin henüz bekledikleri seviyeye ulaşmadığını dile getirmişti.