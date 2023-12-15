Beşiktaş'ın istediği Yusuf Sarı'nın bonservis bedeli belli oldu

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Süper Lig'de yeni yönetimiyle birlikte eski günlerine dönmeye çalışan Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

5 futbolcunun kadro dışı bırakılmasının ardından yeni oyuncu arayışlarına da hız veren siyah-beyazlılar, sağ kanat için Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı'yı istiyor.

Milli futbolu için Avrupa'dan teklifler de geldiği öğrenilirken Akdeniz temsilcisinin bu transfer için 5 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Beşiktaş yönetiminin bonservisi düşürmek için girişimlere başladığı öğrenilirken, pazarlıkların devre arası transfer dönemine kadar sürmesi bekleniyor.

"Ederini bulan gitmek isterse gider"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaparak transfere yeşil ışık yakmıştı:

Sancak geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı: Devre arasında gidecekler ve gelecekler de olacak. Futbolun ruhunda bunlar var. Yusuf Sarı ile alakalı herhangi bir teklif bana ulaşmadı, ama yurt dışından üç kulüp ciddi bir şekilde ilgileniyor. Burada da vereceğim cevap; ederini bulan her futbolcu, gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın. Ama transfer konularına bugünün değil transfer döneminde bakılır.