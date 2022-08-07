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    Beşiktaş'ın Lameck Banda'ya yaptığı teklif açıklandı

    Zambiya'nın teknik direktörü Aljosa Asanovic, Lecce'ye transfer olan Lameck Banda hakkında açıklamalarda bulunurken öncesinde Beşiktaş'ın 21 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifi de doğruladı.
    • 07.08.2022 - 12:01
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    Beşiktaş'ın Lameck Banda'ya yaptığı teklif açıklandı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'ta gündeme gelen isimlerden biri de Lameck Banda olmuştu. Lecce'ye transfer olan Zambiyalı oyuncu için millî takım teknik direktörü Aljosa Asanovic açıklamalarda bulundu.

    La Gazzetta dello Sport'a konuşan Asanovic, Beşiktaş'ın oyuncuya yaptığı teklifi de doğruladı.

    "Beşiktaş'tan teklif aldı"

    Lecce'de oynamanın oyuncusu için bir şans olduğunu belirten Asanovic, "Anderlercht ve Beşiktaş gibi üst düzey, prestijli takımlardan teklifler aldı. Fakat Lecce ile çok sayıda maç oynayabilir, taktiksel olarak gelişip fark yaratabilir" ifadelerini kullandı.

    Son iki sezonu Rus ekibi Arsenal Tula'dan kiralık olarak İsrail'de Maccabi Netanya ve Maccabi Petah Tikva formaları altında geçiren Banda, Beşiktaş'ın da ilgisine rağmen geçtiğimiz günlerde İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'ye imza atmıştı.

    Beşiktaş ın Lameck Banda ya yaptığı teklif açıklandı #1


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