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Beşiktaş'ın Lung'a yaptığı teklif
Beşiktaş yönetimi, Kayserispor'a 3-1 yenildikleri maçta yaptığı kurtarışlarla ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Lung'a transfer teklifi yaptı.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 11:13
Dün akşam Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kaleci arayışı içine giren siyah-beyazlılarda gündeme gelen son isim Kayserisporlu Lung oldu.
300 BİN EURO ARTI MAÇ BAŞI PARA
31 yaşındaki eldivene 300 bin euro garanti ücret artı maç başı para öneren yönetim, ilk görüşmede tecrübeli file bekçisinden olumlu yanıt aldı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Beşiktaş'a karşı yaptığı kurtarışlarla Uğurcan Çakır'ı geride bırakarak ligin en çok kurtarış yapan kalecisi olan Rumen kalecinin, sezon sonunda kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek.
Tarafların lig bittikten sonra bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi.