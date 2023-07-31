Beşiktaş'ın Roberto Pereyra transferinde pürüz: Eşi Türkiye'yi istemiyor Beşiktaş, Roberto Pereyra ile 2+1 yıllığına anlaşmıştı. Transferde sorun; eşinin Türkiye'de yaşamayı istememesiydi. Oyuncunun eşi Türkiye'de yaşamaya ikna edilmeye çalışılıyor.

Savunmaya Amartey, ön liberoya Onana, hücuma da Emrecan Bulut ve Ante Rebic takviyeleri yapan Beşiktaş, merkez orta saha transferine odaklandı.

Siyah-beyazlı yönetimin listesinde Roberto Pereyra, Alex Oxlade- Chamberlain ve Davy Klaassen bulunuyor.

Eşi Türkiye'yi istemiyor

Kartal'ın 2+1 yıllık sözleşme ve sezon başına 2.1 milyon euro önerdiği Pereyra'nın siyah-beyazlılara sıcak baktığı kaydedilirken, eşinin ise Türkiye'de yaşamak istemediği gelen haberler arasında.

Beşiktaş, son olarak Udinese forması giyen ve şu an boşta olan 32 yaşındaki Arjantinli üzerinde yoğunlaşırken oyuncunun menajerinin bugün İstanbul'la gelerek yönetimle görüşeceği belirtildi.

Bu görüşmeyle birlikte oyuncunun eşinin de ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcu daha önce Arjantin, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerde top koşturmuştu.