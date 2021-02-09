Beşiktaş'ın Rosier için Sporting'e yaptığı teklif

Beşiktaş'ın Rosier için Sporting'e yaptığı teklif

Valentin Rosier'in bonservisini almak için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Sporting Lizbon'la pazarlıklara başladı. Siyah-beyazlıların, Portekizlilere 2.5 milyon euro önerdiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta, yaz transfer döneminin son günlerinde alınan ve ortaya koyduğu performansla taraftarların sevgilisine haline gelen Valentin Rosier ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak oynanan Konyaspor maçında attığı golle takımına 3 puan kazandıran Fransız sağ beki takımda tutmak isteyen siyah-beyazlı yönetim, Sporting Lizbon'la pazarlıklara başladı.

Yönetimin, Portekiz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 2.5 milyon euro önerdiği belirtildi.

5 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Sporting Lizbon'un, 2019 yılında Dijon’dan 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği ancak geçirdiği sakatlıklar nedeniyle gözden düşen Rosier için 3.5 milyon euroya kadar indiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TAN BONUS TEKLİFİ

Diğer taraftan Beşiktaş’ın Sporting’e yaptığı son teklifin içinde başarı bonuslarının da bulunduğu belirtildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı takımın ligde şampiyon olması veya Şampiyonlar Ligi’ne katılması halinde, 1 milyon euro tutarında ekstra ödeme yapılmasını teklif etti.

Taraflar arasındaki pazarlıklar sürüyor...