Haberler

Transfer dosyası Haberleri

Beşiktaş'ın sağ bek adayları

Beşiktaş'ın sağ bek adayları

Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'ta sağ bek arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların hedefindeki isimler; Davide Santon, Deandre Yedlin ve Valentin Rosier.