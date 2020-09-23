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Beşiktaş'ın sağ bek adayları
- Haber Merkezi
- 23.09.2020 - 12:25
- Güncelleme : 23.09.2020 - 12:25
Forvet ve sağ bek bölgelerine henüz takviye yapmayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılarda son olarak Nazım Sangare'nin de sarı-lacivertlilere gitmesi, teknik heyetin canını sıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, bir an önce sağ bek transferinin bitirilmesini isterken, listede 3 ismin olduğu öğrenildi.
1. TERCİHİ SANTON
Yalçın'ın ilk tercihinin Roma forması giyen Davide Santon olduğu, İtalyan futbolcuda sorun çıkması durumunda diğer adaylara yöneleceği belirtildi.
DİĞER ADAYLAR YEDLIN VE ROSIER
Kartal'ın listesindeki diğer isimlerin ise Newcastle United'da oynayan Deandre Yedlin ile Sporting Lizbon'da top koşturan Valentin Rosier olduğu aktarıldı.
12 GÜN KALDI
Transfer döneminin kapanmasına 12 gün kala çalışmalarını hızlandıran yönetim, 5 Ekim'e kadar birini alamazsa sağ bekte Necip Uysal oynayacak.