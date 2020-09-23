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    Beşiktaş'ın sağ bek adayları

    Beşiktaş'ın sağ bek adayları

    Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'yi Fenerbahçe'ye kaptıran Beşiktaş'ta sağ bek arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların hedefindeki isimler; Davide Santon, Deandre Yedlin ve Valentin Rosier.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 12:25
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 12:25
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    Forvet ve sağ bek bölgelerine henüz takviye yapmayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

    Gökhan Gönül'ü Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılarda son olarak Nazım Sangare'nin de sarı-lacivertlilere gitmesi, teknik heyetin canını sıktı.

    Teknik direktör Sergen Yalçın, bir an önce sağ bek transferinin bitirilmesini isterken, listede 3 ismin olduğu öğrenildi.

    1. TERCİHİ SANTON

    Yalçın'ın ilk tercihinin Roma forması giyen Davide Santon olduğu, İtalyan futbolcuda sorun çıkması durumunda diğer adaylara yöneleceği belirtildi.

    Beşiktaş ın sağ bek adayları #1

    DİĞER ADAYLAR YEDLIN VE ROSIER

    Kartal'ın listesindeki diğer isimlerin ise Newcastle United'da oynayan Deandre Yedlin ile Sporting Lizbon'da top koşturan Valentin Rosier olduğu aktarıldı.

    12 GÜN KALDI

    Transfer döneminin kapanmasına 12 gün kala çalışmalarını hızlandıran yönetim, 5 Ekim'e kadar birini alamazsa sağ bekte Necip Uysal oynayacak.

    Beşiktaş ın sağ bek adayları #2

    Beşiktaş ın sağ bek adayları #3

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