Beşiktaş'ın sağ bek adayları: Nazım Sangare, Valentin Rosier

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Antalyasporlu Nazım Sangare ve Sporting Lizbon forması giyen Valentin Rosier ile temaslarını sürdürüyor. Bu iki isimden birinin kadroya katılması bekleniyor.

Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılmasının ardından Jeremain Lens ve Necip Uysal'dan sağ bek çıkarmaya çalışan Beşiktaş, söz konusu mevki için adaylarını ikiye düşürdü.

Uzun zamandır Antalyasporlu Nazım Sangare ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta bir diğer hedef ise Sporting Lizbon forması giyen Valentin Rosier var.

BİRİNCİ ADAY ROSIER

Sporting Lizbon'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Fransız futbolcu için kulübüyle temasa geçen siyah-beyazlıların Montero'da olduğu gibi kiralama yöntemiyle futbolcuyu kadroya katmayı planladıkları öğrenildi.

İKİNCİ ADAY SANGARE

Öte yandan Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen Nazim Sangare'nin adı da Beşiktaş yönetiminin elindeki transfer listesinde bulunuyor. Gelecek sezon gelecek yabancı oyuncu kuralını da hesaba katan Beşiktaş, Sangare için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin bu iki futbolcudan birini en kısa sürede transfer etmesi bekleniyor.

Sangare geçtiğimiz sezon 24 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilerken, Rosier ise 17 maçta forma giydi. Fransız futbolcu takımına bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.