Beşiktaş'ın sakatlık nedeniyle geri gönderdiği Lyanco'nun yeni takımı belli oldu Beşiktaş'ın Southampton'dan kadrosuna katmak istediği ve İstanbul'a getirdiği Lyanco, dizindeki sakatlık nedeniyle geri gönderilmişti. Brezilyalı stoper, Katar ekiplerinden Al Gharafa'ya imza attı.

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Beşiktaş, prensipte anlaştığı ve İstanbul'a getirdiği Southampton'ın stoperi Lyanco'nun sağlık kontrollerinde sorun çıkması nedeniyle transferden vazgeçmişti.

Yeni sezon hazırlıklarını Southampton'da sürdüren brezilyalı stoperin yeni takımı belli oldu.

İsmi birçok takımla anılan ve son olarak Celtic'in talip olduğu öne sürülen 26 yaşındaki futbolcu, Katar ekiplerinden Al Gharafa'ya imza attı.

Geçen sezon 30 maçta görev aldı

Lyanco, 2022-2023 sezonunda Southampton ile 21 tanesi İngiltere Premier Lig olmak üzere 30 maça çıkarak bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist katkısı sağladı.

Sağ ayağını kullanan 1.87 boyundaki futbolcu Sao Paulo, Torino, Bologna ve Southampton'da forma giydi.