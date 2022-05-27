Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Djuric için Fiorentina da devrede

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Djuric için Fiorentina da devrede

Beşiktaş'ın transfer etmek için çabaladığı alernitana'nın forveti Milan Djuric için Fiorentina'nın da devreye girdiği ifade edildi.

Süper Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gelecek sezon şampiyon olmak için Valerien Ismael önderliğinde transfer çalışmalarına başladı.

Ekibin hücum hattındaki eksiği kapatmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Salernitana'nın sözleşmesi sona eren forveti Milan Djuric'i kadrosuna katmak istiyordu.

Milan Djuric'in Beşiktaş'tan başka talipleri de var

Oyuncuyu takıma dahil etmek isteyen Beşiktaş'ın bir görüşme gerçekleştirildiği belirtilirken Bosna-Hersekli oyuncu için devreye giren tek takımın Beşiktaş olmadığı ifade edildi.

Fiorentina da devrede

Tecrübeli oyuncu için bir İtalyan ekibi Fiorentina'nın devreye girdiği belirtildi. Fiorentina'nın 1 milyon euronun biraz altında bir maaş önerisini Djuric'e ilettiği belirtilirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

10 gol ile takımına katkı sağladı

32 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon takımı Salernitana ile 35 resmi müsabakada görev aldı. Tecrübeli golcü, takımına 5 gol, 5 asist ile katkı sağladı.