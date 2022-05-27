Petrol
113.44
-0.64%
Euro
17.5828
0.13%
Dolar
16.3975
0.30%
Altın
980.63
0.83%
Borsa
2449
0.00%
Bitcoin
481.670
0.72%
BTXN Coin
12.79
2.48%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Djuric için Fiorentina da devrede

    Beşiktaş'ın transfer etmek için çabaladığı alernitana'nın forveti Milan Djuric için Fiorentina'nın da devreye girdiği ifade edildi.
    • 27.05.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Djuric için Fiorentina da devrede

    Süper Lig'de bu sezon beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, gelecek sezon şampiyon olmak için Valerien Ismael önderliğinde transfer çalışmalarına başladı.

    Ekibin hücum hattındaki eksiği kapatmak isteyen siyah-beyazlı ekip, Salernitana'nın sözleşmesi sona eren forveti Milan Djuric'i kadrosuna katmak istiyordu.

    Milan Djuric'in Beşiktaş'tan başka talipleri de var

    Oyuncuyu takıma dahil etmek isteyen Beşiktaş'ın bir görüşme gerçekleştirildiği belirtilirken Bosna-Hersekli oyuncu için devreye giren tek takımın Beşiktaş olmadığı ifade edildi.

    Fiorentina da devrede

    Tecrübeli oyuncu için bir İtalyan ekibi Fiorentina'nın devreye girdiği belirtildi. Fiorentina'nın 1 milyon euronun biraz altında bir maaş önerisini Djuric'e ilettiği belirtilirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    10 gol ile takımına katkı sağladı

    32 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon takımı Salernitana ile 35 resmi müsabakada görev aldı. Tecrübeli golcü, takımına 5 gol, 5 asist ile katkı sağladı.


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Artan konut fiyatları yakından takip edilecek
    Emlak

    Artan konut fiyatları yakından takip edilecek

    Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem
    Dünya

    Meksika'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    Görüş Bildir