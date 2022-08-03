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    Beşiktaş'ın vazgeçtiği Philippe Keny'ye Zürih kancası

    1’inci Lig ekibi Bandırmaspor’un formasını giyen Philippe Keny’nin, Beşiktaş’a transferi iptal oldu. Senegalli oyuncuya Zürih’in talip olduğunu biliniyor.
    • 03.08.2022 - 13:49
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 13:58
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    Beşiktaş'ın vazgeçtiği Philippe Keny'ye Zürih kancası

    Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Bandırmaspor formasıyla geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Philippe Keny'i gündemine almıştı.

    14 gol, 7 asistlik katkısıyla ön plana çıkan Senegalli forvet için Balıkesir ekibiyle görüşen ve 1.2 milyon euro civarında bir rakama anlaşan Beşiktaş, resmi işlemler öncesinde bu transferden vazgeçti.

    Beşiktaş ın vazgeçtiği Philippe Keny ye Zürih kancası #1

    “Keny transferini de askıya aldık”

    Siyah-beyazlı ekibin sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın, geçtiğimiz gün, "Kevin N'Koudou bir sene daha kalacak, bununla birlikte Keny transferini de askıya aldık." açıklaması sonrasında Bandırmaspor cephesinden  bir gönderme gelmişti.

    Bandırmaspor Başkanı Onur Göçmez, kişisel sosyal medya hesabından Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba'nın fotoğrafını paylaştı ve "Beşiktaş duruşu!" notunu ekledi.

    Beşiktaş ın vazgeçtiği Philippe Keny ye Zürih kancası #2

    Zürih Keny transferini istiyor

    Beşiktaş’ın kesin olarak vazgeçtiği Senegalli oyuncuyu İsviçre ekibi Zürih, kadrosuna katmak için harekete geçti.

    Öte yandan 23 yaşındaki forvete, Rus kulübü Spartak Moskova da daha önce talip olmuştu.

    Beşiktaş ın vazgeçtiği Philippe Keny ye Zürih kancası #3


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