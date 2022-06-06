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    Beşiktaş'ın Weghorst transferinde son durum

    Beşiktaş'ın Weghorst transferinde son durum

    Siyah-beyazlıların Wout Weghorst transferinde tek pürüz kalırken, taraftarlar sosyal medyadan, "Come to Beşiktaş" mesajları atmaya başladı.
    • 06.06.2022 - 12:47
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 13:09
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    Forvet transferi konusunda büyük bir uğraş veren Beşiktaş'ta tüm gözler Ruud Weghorst'a çevrilmiş durumda.

    Siyah-beyazlılar, Burnley'in Premier Lig'den Championship'e düşmesinin ardından takımdan ayrılma kararı alan Hollandalı forveti kadrosuna katabilmek için tüm şartları seferber etmiş durumda.

    Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Hollanda basını transferde gelinen son durumu paylaştı. '90 min' isimli internet sitesi transferdeki tek pürüzün satın alma opsiyonu konusunda yaşandığını okuyucularına duyurdu.

    Beşiktaş ın Weghorst transferinde son durum #1

    Burnley opsiyon istemiyor

    Haberde, Beşiktaş'ın Weghorst'ın sözleşmesine satın alma opsiyonu maddesi koydurmak istediği, İngiliz kulübünün ise opsiyon konusuna sıcak bakmadığı belirtildi.

    Burnley'in önümüzdeki sezon yeniden Premier Lig'e yükselmesi durumunda tecrübeli golcüyü yeniden kadroya çağırma düşüncesi olduğu ifade ediliyor.

    Görüşmeler olumlu ilerliyor

    Hollanda basınına göre Beşiktaş ve Wout Weghorst arasındaki görüşmeler ise oldukça olumlu şekilde ilerliyor.

    Beşiktaş ın Weghorst transferinde son durum #2

    "Come to Beşiktaş"

    Bu gelişmelerle birlikte Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyadan Weghorst için çağrılarına başladı.

    Siyah-beyazlı taraftarlar oyuncunun Instagram hesabındaki gönderilere, "Come to Beşiktaş" yorumları yazmaya başladı.

    Come To Beşiktaş İZLE

    Beşiktaş ın Weghorst transferinde son durum #3

    Performansıyla dikkatleri üzerine çekti

    Ülkesinde FC Emmen formasıyla profesyonel kariyerine adım atan Ruud Weghorst ardından Heracles'e transfer oldu ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

    2016 yılında 1.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında AZ Alkmaar'ın yolunu tutan Hollandalı forvet 86 maçta 45 gol atıp 13 asist yaptı ve büyük alkış topladı.

    Beşiktaş ın Weghorst transferinde son durum #4

    144 maçta 70 gol 22 asist

    2018 yılında 10.5 milyon euroya Wolfsburg'a transfer olan Weghorst, Alman ekibinde 144 maçta 70 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.

    Yakaladığı müthiş çıkış sonrası Hollanda Milli Takımı'na yükselen ve Euro 2020'de forma giyen tecrübeli futbolcu İngiltere'de ise aradığını bulamadı.

    Ruud Weghorst, Burnley formasıyla çıktığı 20 maçta 2 gol atabilse de 1.97'lik boyu ve müthiş fiziği ile rakip savunmalar için korkulu rüya olabilecek bir forvet.


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