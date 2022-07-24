Beşiktaş’ın yeni hedefi Kerim Çalhanoğlu

Beşiktaş, sol bek transferi için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılar, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun Schalke'de oynayan kuzeni Kerim Çalhanoğlu'nu gündemine aldı.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir taraftan da sol bek transferi için görüşmelere devam ediyor.

Rıdvan Yılmaz'ın Rangers’a transferi sonrası boşluğunu doldurmak için Schalke'den Kerim Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Alanyaspor'un Tayfur Bingöl için istediği 2 milyon euro ücreti yüksek bulan siyah-beyazlılar, transferi daha önce de gündeme gelen Kerim Çalhanoğlu ile tekrar görüşmelere başladı.

Kiralık olarak gelecek

19 yaşındaki futbolcu geçen sezon Schalke’nin A takımında ligin son bölümünde 10 maçın 9'unda oynayarak çıkışa geçmişti.

Almanya'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Kerim için Beşiktaş, Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.

Geçen sezonki performansı

19 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon toplamda 22 maçta forma giymiş ve 1 gol 3 asistlik performansta bulunmuştu.