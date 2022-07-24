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- Beşiktaş’ın yeni hedefi Kerim Çalhanoğlu
Beşiktaş’ın yeni hedefi Kerim Çalhanoğlu
- 24.07.2022 - 17:03
- Güncelleme : 24.07.2022 - 17:29
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar bir taraftan da sol bek transferi için görüşmelere devam ediyor.
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers’a transferi sonrası boşluğunu doldurmak için Schalke'den Kerim Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.
Alanyaspor'un Tayfur Bingöl için istediği 2 milyon euro ücreti yüksek bulan siyah-beyazlılar, transferi daha önce de gündeme gelen Kerim Çalhanoğlu ile tekrar görüşmelere başladı.
Kiralık olarak gelecek
19 yaşındaki futbolcu geçen sezon Schalke’nin A takımında ligin son bölümünde 10 maçın 9'unda oynayarak çıkışa geçmişti.
Almanya'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Kerim için Beşiktaş, Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak.
Geçen sezonki performansı
19 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon toplamda 22 maçta forma giymiş ve 1 gol 3 asistlik performansta bulunmuştu.