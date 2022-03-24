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    Beşiktaş'ın yeni hocası bu akşam geliyor

    Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, bu gece 23:30’da İstanbul’da olacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 19:03
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    Beşiktaş'ın yeni hocası bu akşam geliyor

    Beşiktaş, yeni teknik direktörünü bekliyor. Siyah-beyazlı yönetimin ön anlaşmaya vardığı Valerien Ismael, bu gece 23:30'da İstanbul’da olacak.

    Beşiktaş milli ara dönüşünde 3 Nisan Pazar günü lider Trabzonspor ile karşılaşacak. Valerien Ismael de takımın başında yerini alacak.

    Fransız çalıştırıcı yıllık 1.2 milyon euro kazanacak.

    46 yaşındaki teknik direktör, Hannover, Wolfsburg, Nürnberg, LASK Linz, FC Barnsley ve West Brom gibi takımlarda görev almıştı.

    VALERIEN ISMAEL KİMDİR?

    Strasbourg'da başladığı profesyonel futbol kariyerinde 6 farklı takımda toplam 16 sezon forma giyen Valerien Ismael, stoper olarak görev yaptı. Futbolculuk kariyerinin tavan noktasına 2005'te transfer olduğu Bayern Münih'te erişen ve burada 3 Bundesliga zaferi kazanan Fransız isim, 2009 yazında Hannover'da futbolculuk kariyerine son verdi.

    Futbolu bıraktığı Hannover'da teknik ekip ve yöneticilik pozisyonlarında görev alan Ismael, 2011 yılında Hannover'ın 2. takımında teknik direktörlük yapmaya başladı. 46 yaşındaki isim Almanya'daki tecrübelerinden sonra 2020'de Barnsley ile İngiltere futboluna adım attı. Son olarak Championship'te West Bromwich Albion'ın başına geçen Ismael, burada alınan kötü sonuçlardan sonra görevinin 7. ayında görevinden ayrıldı.

    Beşiktaş ın yeni hocası bu akşam geliyor #1

    TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

    Takım, başlangıç tarihi, bitiş tarihi

    • West Bromwich     24.06.2021     02.02.2022
    • Barnsley                 23.10.2020     24.06.2021
    • LASK                      01.07.2019     11.07.2020
    • Apollon Smirnis      01.07.2018     31.08.2018
    • Wolfsburg              17.10.2016     26.02.2017
    • Wolfsburg II             1.07.2015     17.10.2016
    • Nürnberg                01.07.2014     11.11.2014
    • Wolfsburg II            01.07.2013     30.06.2014
    • Hannover 96 II        28.11.2011     30.06.2013

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