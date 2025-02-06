Beşiktaş'ın yeni kanat adayı: Samuel Chukwueze

Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan Samuel Chukwueze'nin yeni adresi Türkiye olabilir. Nijeryalı, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Edinilen bilgilere göre;
Milan'ın kadroda revizyona gideceği ve yeni sezon planlaması doğrultusunda takımdan ayrılabilecek isimler arasında Chukwueze de yer alıyor.
Siyah-beyazlılar, Solskjaer'in 25 yaşındaki sağ kanada onay vermesi halinde görüşmelere başlayacak.
PERFORMANSI
Football Manager oyununda büyük bir portansiyele sahip olan Nijeryalı oyuncu, 19 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.
SOLSKJAER FM HAYRANI
Norveçli teknik direktör ülkesinde görev yaptığı dönemde Dagbladet'e konuşmuş ve Football Manager'den futbol hakkında çok şey öğrendiğini açıklamıştı:
Futbol hakkında çok şey öğreten harika bir oyun. Oyuncular ve özellikle genç yetenekler hakkında çok şey öğrendim.
Kimin iyi bir oyuncuya dönüşeceğine dair inanılmaz bir araştırma yapıyorlar. Bir teknik direktör olarak genç yeteneklere şans vermek, gelişimlerini görmek istiyorsunuz. Oyuncularımın birçoğu Football Manager ve FIFA oynuyor. Bunun futbolu daha iyi anlamalarına yardımcı olduğuna inanıyorum.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış