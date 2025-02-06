Beşiktaş'ın yeni kanat adayı: Samuel Chukwueze

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Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan Samuel Chukwueze'nin yeni adresi Türkiye olabilir. Nijeryalı, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Edinilen bilgilere göre;

Milan'ın kadroda revizyona gideceği ve yeni sezon planlaması doğrultusunda takımdan ayrılabilecek isimler arasında Chukwueze de yer alıyor.

Siyah-beyazlılar, Solskjaer'in 25 yaşındaki sağ kanada onay vermesi halinde görüşmelere başlayacak.

PERFORMANSI

Football Manager oyununda büyük bir portansiyele sahip olan Nijeryalı oyuncu, 19 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

SOLSKJAER FM HAYRANI

Norveçli teknik direktör ülkesinde görev yaptığı dönemde Dagbladet'e konuşmuş ve Football Manager'den futbol hakkında çok şey öğrendiğini açıklamıştı:

Futbol hakkında çok şey öğreten harika bir oyun. Oyuncular ve özellikle genç yetenekler hakkında çok şey öğrendim.