Beşiktaş'ın yeni sağ beki Mitchell Weiser olacak

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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen Mitchell Weiser için harekete geçti.
A Spor'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların, haziran ayında kontratı bitecek 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ve tecrübeli ismin Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.
Weiser'in bu sezonki istatistikleri
Mevcut piyasa değeri 6 milyon euro olan Weiser, bu sezon Bundesliga'da 28 maçta forma giyerken 3 gol atıp 7 de asist üretti.
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