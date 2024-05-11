Beşiktaş'ın yeni sağ beki Mitchell Weiser olacak Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Almanya Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Mitchell Weiser'i gündemine aldı. İşte detaylar...

ensonhaber.com

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen Mitchell Weiser için harekete geçti.

A Spor'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların, haziran ayında kontratı bitecek 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ve tecrübeli ismin Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Weiser'in bu sezonki istatistikleri

Mevcut piyasa değeri 6 milyon euro olan Weiser, bu sezon Bundesliga'da 28 maçta forma giyerken 3 gol atıp 7 de asist üretti.