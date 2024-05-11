Beşiktaş'ın yeni sağ beki Mitchell Weiser olacak
ensonhaber.com

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen Mitchell Weiser için harekete geçti.

A Spor'da yer alan habere göre; Siyah-beyazlıların, haziran ayında kontratı bitecek 30 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yapılan görüşmenin olumlu geçtiği ve tecrübeli ismin Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Weiser'in bu sezonki istatistikleri

Mevcut piyasa değeri 6 milyon euro olan Weiser, bu sezon Bundesliga'da 28 maçta forma giyerken 3 gol atıp 7 de asist üretti.