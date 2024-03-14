Beşiktaş'ın yeni transferi göze giremedi! Sezon sonu ayrılacak Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan fakat beklentilerin altında kalan Jonas Svensson, sezon sonunda takımdan ayrılıyor.

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Kış transfer sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Jonas Svensson'un, sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi.

Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, gelecek sezon kadro yapılanması için çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, öte yandan takım içi planlamaları da sürdürüyor.

İstenileni veremedi

Ara transfer döneminde Adana Demirspor'la yollarını ayıran Norveçli sağ beki kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Svensson'dan istediği performansı alamadı.

Yeni teknik direktör Fernando Santos'un da gözüne giremeyen Jonas Svensson'la sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Öte yandan 31 yaşındaki futbolcunun da şimdiden kendisine takım baktığı ifade edildi.

Beşiktaş karnesi

Jonas Svensson, Beşiktaş forması ile 5 resmi maça çıktı ve toplam 345 dakika süre aldı.