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    Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'da

    Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.
    • 06.07.2022 - 20:30
    • Güncelleme : 06.07.2022 - 20:32
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    Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'da

    Beşiktaş Kulübü, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

    Siyah-beyazlıların yeni transferi Muleka İstanbul'a iniş yaptı.

    KAP açıklaması gelmişti

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

    Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'da İZLE

    Beşiktaş ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul da #1

    14 maçta 12 gol

    Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, 14 maçta 12 gol attı.

    Beşiktaş ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul da #2


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