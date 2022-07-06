Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Beşiktaş Kulübü, Jackson Muleka'nın transferi için görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Muleka İstanbul'a iniş yaptı.

KAP açıklaması gelmişti

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jackson Muleka Kyanvubu'nun transferi konusunda kendisi ve kulübü Standard de Liege SA ile görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'da İZLE



14 maçta 12 gol

Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen 22 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, 14 maçta 12 gol attı.