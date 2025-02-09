Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş ara transfer döneminde ilk takviyesini Keny Arroyo ile yaptı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado'nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

İSTANBUL'A GELDİ

18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu İstanbul'a geldi.

Futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sini Independiente del Valle'den alan Beşiktaş, oyuncunun haklarının bu kısmı için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapacak.

Siyah-beyazlılar futbolcunun bonservisinin yüzde 30'luk kısmını da almak isterse Ekvador ekibine 2.5 milyon euro daha ödeyecek.

14 Şubat 2006'da doğan Keny Arroyo, Independiente del Valle altyapısında yetişti.

Aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu Arroyo, iki kez Ekvador milli takımı forması giydi.