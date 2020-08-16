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Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'da
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Ganalı oyuncu Bernard Mensah İstanbul'a geldi.
- İHA
- 16.08.2020 - 22:46
Kayserispor'un Beşiktaş’a 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki Ganalı oyuncu Bernard Mensah, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi.
Genç oyuncu buradan konaklayacağı otele geçti.
İMZA YARIN
Mensah sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulüp ile imza atmak için masaya oturacak.