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    Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'da

    Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'da

    Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Ganalı oyuncu Bernard Mensah İstanbul'a geldi.
    • İHA
    • 16.08.2020 - 22:46
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    Beşiktaş'ın yeni transferi Mensah İstanbul'da

    Kayserispor'un Beşiktaş’a 1 yıllığına kiraladığı 25 yaşındaki Ganalı oyuncu Bernard Mensah, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldi.

    Genç oyuncu buradan konaklayacağı otele geçti.

    İMZA YARIN

    Mensah sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlı kulüp ile imza atmak için masaya oturacak.

    Beşiktaş ın yeni transferi Mensah İstanbul da #1

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