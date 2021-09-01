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Beşiktaş'ın yeni transferi Montero İstanbul'da
Beşiktaş, Atletico Madrid'den transfer ettiği 22 yaşındaki stoper Francisco Montero'yu İstanbul'a getirdi.
- İHA
- 01.09.2021 - 01:08
- Güncelleme : 01.09.2021 - 03:36
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendiren Beşiktaş transferde hız kesmiyor.
Siyah beyazlı ekibin, Atletico Madrid'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Francisco Montero, İstanbul'a geldi.
BONSERVİSİ ALINDI
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren ve bonservisini Atletico Madrid'den satın aldığı Francisco Montero'ya kavuştu.
Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.
Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
Beşiktaş'ın yeni transferi Montero İstanbul'da VİDEO